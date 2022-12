Sardegna: diga Cumbidanovu, approvato schema accordo per finanziamento 47,5 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opera, inserita nel Sistema idrico multisettoriale della Regione, ha un invaso con una capacità pari a 13,32 milioni di metri cubi ed è oggi realizzata al 48 per cento. “Parliamo di un’infrastruttura che il territorio attende da decenni, segnata da una storia travagliata. Oggi, grazie al nuovo accordo raggiunto con il Ministero, abbiamo la copertura finanziaria necessaria al completamento dei lavori. Il progetto definitivo per l’appalto integrato è già stato approvato a novembre e ora sarà fondamentale accelerare sul cronoprogramma stilato dal Consorzio di bonifica della Sardegna centrale che abbiamo confermato in qualità di soggetto attuatore dell’intervento”. La realizzazione della diga e delle altre opere connesse, tra cui la centrale idroelettrica a valle e gli acquedotti, avranno un costo complessivo di circa 160 milioni di euro. “È un progetto ambizioso che avrà ricadute importanti sul territorio, in termini di servizi e di sviluppo. Ora sarà fondamentale concentrarci anche sulla progettazione e realizzazione delle infrastrutture complementari alla diga, in particolare la rete di distribuzione delle acque e l’interconnessione con l’impianto di trattamento dei reflui di Su Tuvu, che consentirà di soddisfare il crescente fabbisogno di approvvigionamento idrico, in particolare delle campagne”, conclude l’esponente della Giunta. (Rsc)