Lombardia: Della Vedova, +Europa è rimasta coerente, altri hanno cambiato schema

21 luglio 2021

- “Ringrazio Usuelli per lavoro di questi 5 anni. Cinque anni fa nasceva +Europa come lista da esperienze diverse. L’esordio di quella che poteva sembrare una lista elettorale, e siamo ancora in campo è un progetto che è andato avanti. Presentammo una lista a sostegno di Gori in alternativa a Fontana e Movimento cinque stelle. Abbiamo sempre avuto una linea che ci ha contraddistinto, facendo un’opposizione molto dura e ficcante alla Giunta Fontana e ai suoi assessori Gallera e Moratti, nell'interesse dei cittadini lombardi”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, durante la conferenza stampa di presentazione del lavoro degli ultimi cinque anni degli stagisti presso il Gruppo, a Palazzo Pirelli. Ha poi aggiunto: “Vedremo come va, cercheremo di proseguire questo impegno regionale nella Regione. Lo avremmo voluto fare come cinque anni fa, ma poi qualcuno ha cambiato lo schema”.(Rem)