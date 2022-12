Reddito cittadinanza: Tremaglia (Fd'I), facciamo quanto promesso a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo una maggioranza chiara, uscita dal voto democratico degli italiani, che quando va al governo fa quanto detto in campagna elettorale. A chi si lamenta che questa manovra va a toccare il reddito di cittadinanza dobbiamo ricordare che noi abbiamo chiesto la fiducia agli italiani con un programma che prevedeva proprio che uno strumento come il reddito di cittadinanza non avrebbe avuto seguito. Gli elettori ci hanno dato un mandato molto chiaro e netto che noi stiamo portando avanti in modo lineare e coerente". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Tremaglia, intervenendo in Aula alla Camera in discussione generale sulla legge di Bilancio. "Siamo di fronte - ha sottolineato ancora il parlamentare - a un record per questa legge di Bilancio: non è mai accaduto che un governo a tre mesi dalle elezioni approvasse una finanziaria, fatta per di più in un contesto internazionale di una gravità senza precedenti nella nostra storia recente. Stiamo infatti vivendo sul territorio europeo una guerra tragica che sta comportando conseguenze molto pesanti per le nostre famiglie e imprese. La necessità di fare una scelta di campo chiara, che i cittadini hanno promosso alle elezioni, l'urgenza di fare in fretta e il bisogno di rispondere a una congiuntura internazionale gravissima rendono miracoloso il lavoro fatto in questi giorni". (Rin)