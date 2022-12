Treviso: approvato bilancio di previsione 2023-2025 della Provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno, "nonostante tutte le difficoltà determinate dalla doppia crisi post pandemica ed energetica, siamo riusciti a rispettare tutti gli impegni che avevamo pianificato sui fronti che sono funzioni fondamentali dell'ente Provincia: scuole superiori, viabilità e ambiente, con interventi estesi uniformemente in tutto il territorio provinciale, sempre in un'ottica di supporto ai comuni del territorio per dare un segnale e un contributo importante al benessere di tutta la comunità". Lo ha dichiarato Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso. "L'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 – ha proseguito – dimostra come la proficua e reciproca sinergia tra provincia e amministrazioni comunali sia solida e ci permetta di realizzare anche per le prossime annualità i numerosi progetti che abbiamo programmato”. “Ringrazio tutti i sindaci per la fiducia rinnovata e consolidata e colgo l'occasione per rivolgere a tutte le amministrazioni i migliori auguri di un lieto Natale e di un nuovo anno di traguardi da condividere", ha concluso. (Rev)