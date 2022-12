Vaticano: Papa alla Curia, non cadere nella tentazione di crederci migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, ricevendo i membri della Curia romana per gli auguri natalizi, ha messo in guardia dal "cadere nella tentazione di pensare di essere al sicuro, di essere migliori, di non doverci più convertire". Bergoglio ha ricordato come "la nostra vita attuale è in casa, tra le mura dell'istituzione, a servizio della Santa Sede, nel cuore stesso del corpo ecclesiale". Ciò non mette al riparo dalla tentazione, ha aggiunto il Papa. "Noi siamo più in pericolo di tutti gli altri, perché siamo insidiati dal "demonio educato", che non viene facendo rumore ma portando fiori. Scusatemi, fratelli e sorelle - ha proseguito Francesco - se a volte dico cose che possono suonare dure e forti, non è perché non creda nel valore della dolcezza e della tenerezza, ma perché è bene riservare le carezze agli affaticati e agli oppressi, e trovare il coraggio di 'affliggere i consolati', come amava dire il servo di Dio don Tonino Bello, perché a volte la loro consolazione è solo l'inganno del demonio e non un dono dello Spirito". (Civ)