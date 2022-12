I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa d'Avorio: attentato Grand-Bassam, accusa chiede l'ergastolo per quattro imputati - I pubblici ministeri della Costa d'Avorio hanno chiesto l'ergastolo per i quattro imputati per l'attacco jihadista nella località balneare ivoriana di Grand-Bassam del 13 marzo 2016 in cui morirono 19 persone. Nel settimo giorno di udienza del processo, riferisce "Rfi", il procuratore Richard Adou ha citato i nomi di tutte le vittime, ricordando il ruolo svolto da alcuni nel salvare le persone durante l'attacco. Poi la Procura ha intrapreso una dettagliata cronistoria dei fatti, ripercorrendo il percorso di ciascun imputato: dall'ideazione dell'attentato, attraverso la preparazione logistica, fino al giorno dell'attentato. Nella sua lunga requisitoria, il procuratore ha quindi chiesto l'ergastolo contro i presunti artefici dell'attentato e contro quattro imputati presenti al processo, per gli atti di omicidio. Il pm ha chiesto una “condanna esemplare e dissuasiva”, necessaria "per scoraggiare chiunque dal prestarsi a questo genere di atti, per uccidere persone innocenti”. Il processo si è aperto lo scorso 30 novembre. (segue) (Res)