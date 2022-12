I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Sudan e Yemen firmano un accordo di cooperazione militare - I ministri della Difesa di Sudan e Yemen, rispettivamente Yassin Ibrahim e Mohsen al Daeri, hanno firmato un accordo di cooperazione militare sulle operazioni di pace e l'antiterrorismo. L'accordo, riferisce il quotidiano "Sudan Tribune", è stato siglato a conclusione di una visita di cinque giorni che il ministro yemenita Al Daeri ha effettuato in Sudan dove, oltre ad incontrare l'omologo sudanese, ha visitato il complesso militare-industriale di Khartum e ha partecipato alla laurea degli ufficiali yemeniti presso il collegio militare. In un comunicato diffuso al termine della sua visita, il ministero della Difesa sudanese ha affermato che Ibrahim e al Daeri hanno firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione militare che fornisce un quadro giuridico per rafforzare e sviluppare la cooperazione congiunta nei settori dell'addestramento e delle visite di delegazioni militari a tutti i livelli. "Il protocollo d'intesa prevede di fornire il supporto necessario relativo alle operazioni di pace, alla gestione delle crisi, alle operazioni antiterrorismo e alla pirateria marittima", si legge nella nota. L'esercito sudanese è stato pesantemente coinvolto nella guerra civile nello Yemen sotto l'egida della coalizione militare guidata dai sauditi che combatte il gruppo sciita filoiraniano Houthi. Nel dicembre 2019 il Sudan ha tuttavia ridotto il suo contingente nello Yemen da 15 mila a 5 mila uomini. Al giorno d'oggi, il numero delle truppe sudanesi nello Yemen è sconosciuto, ma la presenza non è più così significativa. In base al nuovo accordo, la partecipazione delle truppe sudanesi alla guerra contro gli Houthi non avverrà più sotto la bandiera della coalizione guidata dai sauditi, ma sulla base dell'intesa bilaterale. (segue) (Res)