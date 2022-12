© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Germania, completata la nazionalizzazione di Uniper - Il governo federale ha completato con successo la nazionalizzazione di Uniper, azienda per l'energia tedesca gravemente colpita dalla decisione della Russia di interrompere le esportazioni di gas verso la Germania. È quanto rendono noto i ministeri delle Finanze e dell'Economia e Protezione del clima in un comunicato congiunto. Come deciso a settembre scorso, lo Stato tedesco rileverà circa il 99 per cento delle azioni della società, già di proprietà del gruppo per l'energia finlandese Fortum. La partecipazione statale serve a “garantire l'approvvigionamento energetico in Germania” e la Commissione Europea ha approvato il piano di salvataggio il 20 dicembre scorso. Riuniti in assemblea straordinaria nella giornata precedente, gli azionisti di Uniper hanno deliberato un aumento di capitale di otto miliardi di euro. A seguito dell'approvazione della misura di stabilizzazione da parte della Commissione ai sensi della normativa dell'Ue in materia di aiuti di Stato, l'iniezione di liquidità è stata ora completata. “Soltanto il governo federale o un ente federale sono stati autorizzati a sottoscrivere le azioni”. Di conseguenza, l'esecutivo tedesco acquisirà circa il 93 per cento dei titoli di Uniper a un prezzo di sottoscrizione di 1,7 euro per azione. Il governo federale acquisirà un altro 6 per cento delle obbligazioni da Fortum allo stesso prezzo, per un totale di circa 500 milioni di euro. Inoltre, durante l'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Uniper, è stato creato un capitale di 25 miliardi di euro per coprire “altri requisiti patrimoniali esistenti e futuri”. Il ricorso a tale importo è “soggetto all'approvazione del governo federale”. (segue) (Res)