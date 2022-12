© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Cremlino, sistemi Patriot sono obiettivo legittimo per esercito russo - I sistemi di difesa aerea Patriot, come altri tipi di armi fornite alle forze armate ucraine, sono un obiettivo legittimo per l'esercito russo. Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "La smilitarizzazione è uno degli obiettivi dell'operazione militare speciale", ha sottolineato il portavoce, commentando le forniture dei sistemi Patriot all'Ucraina dalla parte degli Stati Uniti. (segue) (Res)