20 luglio 2021

- Regno Unito: Pil diminuisce dello 0,3 per cento nel terzo trimestre - L'economia del Regno Unito si è contratta più di quanto si pensasse tra luglio e settembre e la crescita è stata più debole di quanto stimato per gran parte dello scorso anno. È quanto rivelato dai dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) che ha riferito che il prodotto interno lordo (Pil) del Paese è diminuito dello 0,3 per cento nel terzo trimestre del 2022 rispetto al calo dello 0,2 per cento inizialmente stimato. L'Ons ha stimato che il Pil è ora inferiore dello 0,8 per cento rispetto a prima della pandemia di Covid-19. L'Ons ha anche reso noto che l'economia è cresciuta meno delle stime per tutta la prima metà dell'anno, con revisioni che mostrano che il Regno Unito ha registrato una crescita dello 0,6 per cento nel primo trimestre e dello 0,1 per cento nel secondo; dati che prevedono che il Regno Unito si dirigerà verso la recessione, la cui definizione ufficiale è quella di due trimestri consecutivi di crescita negativa. (Res)