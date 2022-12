I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: Tajani, presto convocherò ambasciatore di Teheran, situazione inaccettabile - “Appena si insedierà l’ambasciatore dell’Iran in Italia lo convocherò al ministero perché quello che sta accadendo è inaccettabile: lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “SkyTg24”. “In Iran sta accadendo qualcosa di inconcepibile, come dimostra la storia della ragazza di 14 anni morta a causa delle violenze subite”, ha detto. “Prima di rompere le relazioni diplomatiche bisogna essere molto prudenti: ricordo che c’è un processo sul nucleare”, ha ricordato, anche perché sennò “si rischia un escalation nucleare”. “Siamo riusciti a portare in Italia Alessia Piperno, abbiamo salvato questa ragazza, per fortuna è tornata prima del processoe rischiava molto visto che è di religione ebraica”, ha detto Tajani. “Lavoriamo affinché la situazione migliori, non c’è da essere ottimisti ma proseguiamo con la linea della fermezza, lasciando aperto uno spiraglio sulla questione nucleare”, ha aggiunto Tajani. (segue) (Res)