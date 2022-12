© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele-Russia: Putin si congratula con Netanyahu per formazione governo - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro designato dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu, congratulandosi per la sua vittoria alle elezioni e per la formazione del governo comunicata questa mattina. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Israel Hayom”. Nella conversazione telefonica i due leader hanno discusso una serie di fascicoli, primo fra tutti la guerra in Ucraina. Netanyahu ha espresso a Putin la speranza di trovare un modo “per porre fine alla guerra e alle sofferenze che ne derivano”. Inoltre, il premier israeliano ha dichiarato a Putin di essere determinato a impedire all'Iran di ottenere armi nucleari e a frenare i suoi tentativi di stabilire avamposti militari vicino al confine settentrionale di Israele. (segue) (Res)