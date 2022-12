I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: inviato Onu Pedersen, nel Paese la situazione “peggiore di sempre” - La situazione in Siria è “la peggiore e la più pericolosa di sempre”. Lo ha affermato l’inviato speciale del segretario delle Nazioni Unite in Siria, Geir Pedersen, in un briefing al Consiglio di sicurezza dell’Onu, rivolto ieri da remoto. Nel corso del 2022, ha spiegato l’inviato, le condizioni economiche e umanitarie sono peggiorate sia dentro sia fuori le aree controllate dal governo di Damasco. Per Pedersen, la situazione attuale è il frutto di “oltre un decennio di guerre e conflitti, corruzione e cattiva gestione, ma anche della crisi finanziaria libanese, della pandemia di Coronavirus, di sanzioni e delle ripercussioni della guerra in Ucraina". L'inviato ha fatto particolare riferimento alla “difficilissima situazione umanitaria”, richiamando l'attenzione sulla grave carenza di combustibili, compreso il gasolio da riscaldamento, e sulla mancanza di acqua pulita e assistenza sanitaria. Secondo il sottosegretario generale per gli affari umanitari e coordinatore dei soccorsi di emergenza, Martin Griffiths, il numero di persone bisognose di assistenza umanitaria in Siria "è salito a 14,6 milioni di persone, con un aumento di 1,2 milioni di individui rispetto allo scorso anno". (segue) (Res)