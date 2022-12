© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati-Israele: ministro Esteri emiratino incontra first lady israeliana, focus su cooperazione - Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al Nahyan, ha tenuto un incontro, ieri ad Abu Dhabi, con la first lady di Israele, Michal Herzog. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, durante i colloqui le parti hanno discusso della cooperazione tra Emirati e Israele e di questioni di mutuo interesse. Il ministro emiratino ha espresso la volontà del suo Paese di rafforzare il partenariato strategico con Israele e di portare avanti la cooperazione bilaterale in diversi settori. Al Nahyan e la consorte del presidente Isaac Herzog hanno poi partecipato al concerto dell’orchestra filarmonica d’Israele, il primo di questo tipo nella regione, fa sapere “Wam”. (segue) (Res)