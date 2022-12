I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Reddito cittadinanza: Durigon, non si potrà rifiutare lavoro con contratto collettivo nazionale - “Il Reddito di cittadinanza ha avuto l'inizio di un percorso di rivisitazione, la volontà è che le persone che possono lavorare si mettano in gioco, ora non potranno rifiutare un contratto collettivo nazionale". Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e politiche sociali, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 parlando del Reddito di cittadinanza. “La territorialità rimane, voglio tranquillizzare Conte", ha aggiunto il sottosegretario. Per Durigon "congrua” è poi qualsiasi offerta fatta anche ad una persona laureata, “a cui offrono un posto anche da cameriere vicino casa” e che quindi dovrebbe accettare questa offerta di lavoro. "Spero che nella seconda metà di gennaio possa arrivare questo decreto sul reddito. Se l'offerta è vicino casa va accettata con qualsiasi limite temporale", ha concluso. (segue) (Rin)