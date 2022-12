I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legge Bilancio: Santanchè, ottima notizia proroga dei dehors fino a giugno 2023 - “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione in legge di Bilancio dell’emendamento che prorogherà, fino a giugno 2023, le autorizzazioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi". Lo afferma il ministro del Turismo Daniela Santanché. "Un ulteriore attestato di quanto il governo stia dando risposte concrete alle esigenze di uno dei settori più colpiti dalla pandemia. La ristorazione è un frammento importante del settore turistico e questa notizia oggi rappresenta anche preziosa linfa per il settore. Avanti così”, conclude. (segue) (Rin)