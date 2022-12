I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legge Bilancio: Calenda, è grande caos - “Non è mai successo che in cinque giorni in commissione la maggioranza non abbia trovato un accordo su cosa presentare e ripresenta una nuova manovra con emendamenti in commissione e poi la riporta in commissione dopo essere andata in Aula perché si è sbagliata e c’è una norma che vale mezzo miliardo. E’ una cosa che non si è mai sentita. E’ un grande caos di una manovra che non ha nulla sulle cose strutturali”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ai microfoni di “Radio Anch’Io” su Rai Radio1. (segue) (Rin)