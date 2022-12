I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legge Bilancio: atteso ritorno in commissione Camera - A quanto si apprende, al termine della discussione generale nell'Aula della Camera, la legge di Bilancio dovrebbe tornare in commissione Bilancio per lo stralcio di un emendamento, approvato per errore, con cui si stanziavano altri 450 milioni di euro per i Comuni: misura che non avrebbe una copertura finanziaria. Dopo il passaggio in commissione, ed espunta la norma, il testo ritornerà di nuovo nell'emiciclo dove il governo porrà la questione di fiducia. Votazione che avverrà 24 ore più tardi. Si passerà, poi, all'esame ed al voto degli ordini del giorno, alle dichiarazioni di voto finale ed al voto finale che dovrebbe svolgersi tra la notte del 23 e la mattinata del 24 dicembre. La manovra economico-finanziaria passerà, dal 27 al 29 dicembre, al vaglio del Senato, per il via libera definitivo da dare entro il 31 dicembre, pena l'esercizio provvisorio di bilancio. (segue) (Rin)