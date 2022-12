I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pd: Bonaccini, guai a fare la fotocopia di M5s e Terzo polo - “Siamo il Pd e dobbiamo tornare a fare il Pd fino in fondo”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Partito democratico, Stefano Bonaccini, intervenendo nel corso del convegno “Per una vera fase costituente” in corso al Nazareno. Per il futuro del partito “nessuna autosufficienza ma nessuna delega ad altri a rappresentare la sinistra ed i moderati” ha aggiunto Bonaccini lanciando un monito: “Guai a fare la fotocopia del Movimento 5 stelle e del Terzo polo” perché gli elettori “sceglierebbero l’originale”. Inoltre “si discute di noi rispetto al Paese, non di future alleanze, di cui si parlerà dopo” e allo stesso tempo, ha ricordato, “siamo forza laburista, perché attribuiamo al lavoro una cittadinanza democratica”. Ma la risposta da cui partire, secondo Bonaccini, è quella alla domanda “se ancora sono valide le ragioni per cui fondammo Pd: da questa risposta derivano anche le considerazioni future, anche riguardo nome e simbolo”. (Rin)