Imprese: Unicredit e Cdp lanciano il primo Basket Bond in Italia legato a obiettivi Esg

- Facilitare l’accesso al credito alle imprese di minori dimensioni e finanziarne i piani di sviluppo sostenibile. Questo lo scopo del nuovo programma di Basket Bond Esg che punta a mobilitare risorse per almeno 100 milioni di euro lanciato oggi per la prima volta in Italia da UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) anche grazie agli strumenti di garanzia della Banca europea per gli investimenti (Bei) per sostenere gli investimenti delle Pmi e Mid-Cap attive nei settori strategici dell’economia italiana. L’iniziativa nasce dalla crescente consapevolezza delle imprese dell’importanza da un lato di orientarsi verso modelli di business improntati a criteri di natura ambientale, sociale e di governance, dall’altro di accedere a forme di finanziamento complementari a quelle tradizionali bancarie. Il programma parte oggi con la prima tranche di emissioni da 48 milioni di euro in favore di otto aziende dislocate su tutto il territorio nazionale: Comat Servizi Energetici, società di Torino che ha emesso un minibond da 12 milioni; la vicentina Fitt (10 milioni); la comasca Lariotex (8 milioni); la torinese Gdl (6 milioni); Ferretto Group di Vicenza (4 milioni), la salernitana Autuori Group Logistics (3 milioni), la calabrese Studio Progettazioni Industriali (3 milioni) e la napoletana Compagnia Manifatture Tessili (2 milioni). Ognuna di queste aziende ha emesso minibond di durata pari a sei anni, raccogliendo risorse utili a favorire i rispettivi piani di crescita e sviluppo, in Italia e all’estero. (segue) (Com)