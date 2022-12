Imprese: Unicredit e Cdp lanciano il primo Basket Bond in Italia legato a obiettivi Esg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottoscrizione di questi minibond è avvenuta attraverso una società veicolo – Special Purpose Vehicle (Spv) – che a sua volta ha emesso titoli sottoscritti, in quote paritetiche, da UniCredit e CDP in qualità di investitori istituzionali. Il Basket Bond ESG gode inoltre della garanzia del Fondo Europeo di Garanzia (FEG) gestito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (BEI), per la copertura del 90 per cento delle perdite registrate sui singoli minibond e fino alla capienza massima del 35% del portafoglio complessivo. Le otto società emittenti si sono impegnate a migliorare il proprio scoring di sostenibilità assegnato da una società esterna, Cerved Rating Agency, con monitoraggio a partire dal terzo anno dall’emissione. UniCredit ha agito in qualità di arranger e di sustainability coordinator nelle attività necessarie per l’assegnazione dello scoring Esg iniziale e per l’individuazione di un obiettivo di miglioramento, in coerenza con le linee guida europee e le best practice del mercato della finanza sostenibile. Un mercato in crescita costante, grazie anche a strumenti finanziari che incorporano obiettivi di sostenibilità. Il Basket Bond, inoltre, si sta dimostrando uno strumento ideale per convogliare l’interesse di investitori istituzionali verso le piccole e medie imprese che altrimenti singolarmente avrebbero difficoltà ad accedere al mercato dei capitali. (segue) (Com)