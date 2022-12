Imprese: Unicredit e Cdp lanciano il primo Basket Bond in Italia legato a obiettivi Esg (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il primo Basket Bond Esg a livello di mercato che lanciamo oggi con Cdp – ha affermato Remo Taricani, deputy head di UniCredit Italia – mobilitiamo nuove e importanti risorse, complementari al credito bancario, che ci consentono di fornire ulteriore sostegno ai sempre più numerosi e significativi progetti di investimento delle imprese del Paese nel senso della sostenibilità. In quanto banca leader in Italia nel mercato dei minibond abbiamo messo la nostra capacità di innovazione finanziaria al servizio della transizione Esg delle Pmi e Mid-Cap del Paese". "Siamo molto orgogliosi di aver lanciato, insieme a UniCredit, il primo programma di Basket Bond legato al raggiungimento di obiettivi Esg – ha dichiarato Andrea Nuzzi, Responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie di Cdp – Con questa ulteriore innovazione, Cassa rafforza il proprio ruolo di principale anchor investor nella finanza alternativa avendo partecipato a tutte le più importanti operazioni italiane e mette a disposizione di Pmi e Mid-Cap, attive nelle filiere strategiche nazionali e nel Made in Italy, risorse a favore di progetti sostenibili. Grazie a tale attività, un numero sempre maggiore di imprese si sta infatti avvicinando al mercato dei capitali e ai canali di finanziamento alternativi a quelli tradizionali". Nell'operazione Master Gardant Spa ha agito come servicer, corporate servicer, calculation agent ed Eib guarantee monitoring agent, mentre Loan Agency Services Srl come monitoring agent, paying agent e representative of the noteholders. Gli investitori sono stati assistiti da Legance Avvocati Associati.