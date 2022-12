Hong Kong: Cina sollecita Usa a cessare ingerenze, Washington “ossessionata” dalla regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni politici statunitensi “sono ossessionati” dalle questioni relative a Hong Kong, e interferiscono nelle questioni interne alla Cina violando le basilari norme che regolano le relazioni internazionali. Lo afferma il Commissariato del ministero degli Esteri cinese nella regione a statuto speciale, che ha così contestato una lettera inviata da alcuni senatori statunitensi al governo federale in occasione del terzo anniversario dell’Hong Kong Human Rights and Democracy Act. Un testo normativo che “diffama” la legge sulla sicurezza nazionale promulgata dalla Cina allo scopo di frenare “le attività indipendentiste” e promuovere lo sviluppo regionale, evidenzia il Commissariato, che accusa Washington di interferire nel sistema giudiziario locale. La Cina e Hong Kong non resteranno inerti di fronte alle ingerenze nei loro affari ed invitano gli Stati Uniti a non procedere lungo la traiettoria sbagliata, aggiunge il Commissariato. (Cip)