Taiwan: Covid, infezioni giornaliere in aumento del 23,6 per cento su base settimanale

- Le nuove infezioni da coronavirus segnalate oggi a Taiwan ammontano a 19.891, in aumento del 23,6 per cento rispetto a giovedì scorso. È quanto si apprende dal bollettino odierno del Centro di comando epidemico (Cecc) di Taipei, che aggiunge al bilancio 41 decessi. L’incidenza del virus risulta particolarmente elevata nella città settentrionale di Nuova Taipei e in quella orientale di Taichung, che hanno segnalato rispettivamente 3.953 e 2.585 nuovi contagi. Dallo scoppio della pandemia nel 2020, le infezioni segnalate a Taiwan sono state 8.644.555, con 14.999 decessi correlati. (Cip)