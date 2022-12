Hong Kong: Corte distrettuale respinge richiesta archiviazione processo a “Stand News”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte distrettuale di Hong Kong non archivierà il processo per sedizione contro due ex caporedattori del sito di notizie online “Stand News”, che ha cessato le pubblicazioni. Gli avvocati di Chung Pui-kuen e Patrick Lam avevano chiesto una sospensione permanente adducendo la mancata presentazione alla Corte di tutti i documenti necessari a procedere. I pubblici ministeri non hanno infatti depositato oltre 500 articoli pubblicati dal sito di notizie online, che secondo i legali avrebbero potuto conferire maggiore equità al processo. Il giudice Kwok Wai-kin ha respinto la richiesta citando la mancanza di sufficienti prove a sostegno della tesi dei due legali. Chung e Lam sono accusati di cospirazione per la pubblicazione sediziosa di 17 articoli, un reato punibile con una detenzione massima di due anni. (Cip)