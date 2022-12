Canada: Taiwan vuole istituire ufficio di rappresentanza a Montreal entro giugno 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan punta ad aprire il suo ufficio di rappresentanza a Montreal, in Canada, entro la prima metà del prossimo anno. Lo ha detto il direttore del dipartimento per gli Affari nordamericani del ministero degli Esteri di Taipei, Douglas Hsu. Quella a Montreal sarà la quarta ambasciata de facto di Taiwan in Canada, dopo quelle istituite a Ottawa, Toronto e Vancouver. Stando a quanto riferito da una fonte a conoscenza dei fatti all’agenzia di stampa taiwanese “Central News Agency”, la sede avrà dieci dipendenti e sarà istituita con il nome di Ufficio economico e culturale di Taipei (Teco). L’isola autogovernata gestisce 111 uffici di rappresentanza, inclusi ambasciate e consolati nei 14 Stati con cui intrattiene formali relazioni diplomatiche. (Cip)