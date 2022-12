Myanmar: delegato Cina all’Onu, “cieco ricorso” a pressioni e minacce prolungherà crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina raccomanda alle Nazioni Unite di “procedere con cautela” in Myanmar, e avverte che “ricorrere ciecamente” al Consiglio di sicurezza affinché eserciti pressioni o minacci sanzioni non farà altro che complicare la situazione e prolungare la crisi. Lo ha detto il rappresentante permanente della Cina all’Onu, Zhang Jun, dopo che Pechino si è astenuta dal votare una risoluzione che esorta alla moderazione e chiede l’immediata cessazione di tutte le forme di violenza in Myanmar. Il Consiglio di sicurezza avrebbe dovuto approvare una dichiarazione presidenziale piuttosto che una risoluzione, ha detto Zhang, aggiungendo che finanche dopo la revisione il testo adottato risulta ancora “squilibrato” nei toni. (Cip)