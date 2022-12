Libia: premier Bashagha accoglie con favore l'appello internazionale per un dialogo complessivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo libico designato dal Parlamento con sede a Tobruk, nell'est della Libia, Fathi Bashagha, ha accolto con favore l'appello del Consiglio di sicurezza dell'Onu sull'urgente necessità di avviare un dialogo nazionale complessivo a cui partecipino tutti i componenti della società libica per formare un governo in grado di lavorare in tutto il Paese e che rappresenti tutto il popolo libico. Lo ha reso noto lo stesso Bashagha in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter, in cui ha affermato di apprezzare il continuo impegno del Consiglio di sicurezza a sostenere l'unità e l'indipendenza della Libia, nonché il forte impegno a organizzare elezioni presidenziali e parlamentari eque e indipendenti. Il Consiglio di sicurezza aveva chiesto, in una dichiarazione rilasciata lunedì scorso, 19 dicembre, "a tutti gli attori in Libia di mantenere la calma prevalente sul terreno e di incontrarsi sotto gli auspici delle Nazioni Unite per concordare rapidamente un percorso da seguire, per finalizzare una soluzione politica". (Lit)