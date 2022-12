Libia: forze di sicurezza liberano tre cittadini sudanesi rapiti a Sebha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità di sicurezza di Sebha, nel sud-ovest della Libia, sono riuscite a liberare tre cittadini di nazionalità sudanese trattenuti all'interno di una casa in costruzione da una banda criminale, i cui membri sono fuggiti dopo uno scontro armato. Lo ha reso noto la Direzione generale delle investigazioni criminali di Sebha in un comunicato stampa. L’operazione è avvenuta dopo che un cittadino sudanese è riuscito a denunciare che lui e altre tre persone erano state rapite vicino a una clinica della regione meridionale libica del Fezzan. Nel comunicato si afferma che i rapitori hanno liberato uno dei cittadini sudanesi dopo aver ottenuto un riscatto di 90 mila dinari (17.500 euro): quest'ultimo, invece di fuggire, si è recato presso le forze di sicurezza per indicare il luogo di detenzione e denunciare i rapitori.(Lit)