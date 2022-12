Romania: Iohannis, mancanza giustizia su crimini rivoluzione è elemento critico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 33 anni dalla Rivoluzione del 1989, la vita dei cittadini romeni è completamente diversa però che il mancato compimento dell'atto di giustizia rispetto ai crimini commessi allora resta un punto critico della società nazionale. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in un messaggio in occasione del Giorno della Vittoria della Rivoluzione e della Libertà romena. "Il dicembre 1989 rappresenta il momento che ha cambiato definitivamente il percorso della Romania. Attraverso la fede e la volontà dei romeni che non hanno più sopportato le umiliazioni del regime comunista, il nostro Paese si è mosso irreversibilmente verso la democrazia, un percorso che abbiamo intrapreso per quasi tre decenni e mezzo. In Romania, drammaticamente, nel dicembre 1989, il comunismo ha potuto essere rimosso solo dopo che, fino all'ultimo momento, si è lasciato andare a violenze, soprusi e crimini, le stesse armi che hanno portato al suo insediamento al potere. Il sangue versato e le vite sacrificate per la libertà non possono essere dimenticati e il sacrificio degli eroi che ci hanno liberato dalla tirannia del comunismo rimarrà per sempre nella nostra memoria nazionale. Il modo più nobile in cui possiamo onorare coloro che hanno dato la vita perché noi potessimo essere liberi è proteggere la democrazia e lo stato di diritto e rifiutare ogni forma di estremismo e populismo", si legge nel messaggio del capo dello Stato.(Rob)