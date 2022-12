Ue: Corte giustizia respinge in via definitiva ricorso Junqueras su seggio al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue) ha respinto oggi definitivamente il ricorso del leader di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Oriol Junqueras, per cercare di riottenere il suo seggio al Parlamento europeo. La Corte ha preso questa decisione in seguito alla relazione dell'avvocato generale dell'Ue, Maciej Szpunar. La sentenza sostiene che l'allora presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha agito correttamente nel dichiarare vacante il seggio di Junqueras perché era stato condannato in via definitiva in Spagna per sedizione e appropriazione indebita per il suo coinvolgimento nell'organizzazione del referendum di autodeterminazione illegale in Catalogna del primo ottobre 2017. (Spm)