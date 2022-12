Algeria: Paese produrrà insulina a partire dal primo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il complesso farmaceutico algerino Saidal inizierà la produzione di insulina a partire dal primo trimestre dell'anno 2023. Lo ha reso noto la direttrice generale, Fatoum Akacem, all'emittente radiofonica statale algerina. Il processo di produzione di insulina in Algeria avverrà nell'unità di produzione "Pharmaceutical Constantine", al ritmo di un milione di confezioni all'anno. La direttrice del complesso ha confermato che "Saidal lavora secondo una chiara strategia per essere presente in Africa in attuazione delle indicazioni del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune". (Ala)