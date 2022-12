Industria: Istat, ad ottobre fatturato -0,8 per cento, +12,5 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli indici corretti per gli effetti di calendario riferiti ai raggruppamenti principali di industrie, si registrano incrementi tendenziali assai marcati per l’energia (+25,5 per cento), più contenuti per i beni strumentali (+15,3 per cento), i beni di consumo (+12,4 per cento) e i beni intermedi (+8,7 per cento). Con riferimento al comparto manifatturiero, tutti i settori di attività economica mostrano una crescita tendenziale sostenuta. Ad ottobre si stima che l’indice destagionalizzato del fatturato in volume, relativo al settore manifatturiero, registri un calo in termini congiunturali (-1,6 per cento). Corretto per gli effetti di calendario, il volume del fatturato per il comparto manifatturiero cresce in termini tendenziali dello 0,3 per cento, con un incremento molto più contenuto di quello in valore (+12,5 per cento). (Com)