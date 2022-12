Sociale: Eni, anche quest'anno torna l'iniziativa "Non siete soli" dedicata agli anziani fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa si pone quindi una doppia finalità: far fronte, con interventi di natura emergenziale e assistenziale, ai bisogni primari della persona in difficoltà e supportare, al tempo stesso, la nascita di una relazione che faciliti la presa in carico dell'anziano in condizione di fragilità e isolamento con interventi e percorsi graduali allo scopo di migliorare la sua condizione di vita attraverso una completa informazione della rete di servizi assistenziali e opportunità esistenti. E' prevista infatti l'attivazione di un call center per ricevere richieste di aiuto e monitorare lo stato degli anziani nei differenti quartieri della città; interventi diretti personalizzati con promozione, facilitazione e attivazione delle reti di supporto e di aiuto per le persone fragili, mediante l'accompagnamento all'accesso ai servizi pubblici e la connessione con la rete dei servizi territoriali; una campagna informativa di prevenzione in occasione dell'emergenza freddo e di promozione della vaccinazione anti-influenzale e di quella da Covid-19. Nel corso del progetto saranno recapitati 4.600 pacchi del peso di 12 kg l'uno (presso gli hub di riferimento di Milano, Roma e Napoli). Anche quest'anno Eni Foundation rinnova l'iniziativa con un gesto concreto di vicinanza e di aiuto ad alcuni di coloro che hanno bisogno in questo periodo così difficile per tante persone. (Com)