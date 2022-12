Repubblica Centrafricana: sottosegretario Onu Lacroix a Bangui, sicurezza è migliorata ma occorre "fare di più"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Repubblica Centrafricana c'è stato un miglioramento "relativo, ma non insignificante" nel clima di sicurezza. Lo ha dichiarato il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, Jean-Pierre Lacroix, parlando alla stampa durante una visita ufficiale a Bangui. "Per quanto riguarda gli sviluppi costituzionali, penso che ciò che è importante sottolineare sia che, prima di tutto, qualsiasi sviluppo politico e qualsiasi dibattito politico sulle grandi questioni deve essere fatto nel modo più trasparente e aperto possibile. Le grandi questioni che interessano il futuro del Paese deve essere oggetto di un dibattito aperto e di libero accesso: è importante che le forze politiche e la società civile abbiano voce”, ha affermato Lacroix, sottolineando al contempo che c'è ancora molto lavoro da fare per garantire la stabilità nella travagliata nazione dell'Africa centrale. "La Repubblica Centrafricana non ha bisogno di altra violenza, tutti questi atti di violenza vanno contro gli sforzi che dobbiamo compiere per rafforzare la sicurezza e migliorare il clima, compreso il clima politico di questo Paese. Per quanto riguarda la protezione dei civili, innanzitutto, ed è una cosa condivisa dai rappresentanti di governo che abbiamo incontrato di recente, c'è stato un relativo, ma non trascurabile, miglioramento del clima di sicurezza", ha aggiunto. (Res)