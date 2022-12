Ucraina: consigliere presidenziale, Usa forniranno tutto l'aiuto di cui abbiamo bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina tutto l'aiuto militare di cui ha bisogno. Lo ha dichiarato su Twitter il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, riassumendo l'incontro del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con l'omologo statunitense Joe Biden. "Gli Stati Uniti hanno finalmente individuato la linea di base", ha scritto Podolyak, elencando poi quattro punti principali definiti da Kiev e Washington, mettendo come primo l'affermazione che "la Russia deve perdere". Tra gli altri punti il consigliere ucraino ha menzionato anche che l'Ucraina non accetterà nessun compromesso di scambio del territorio per promesse di "pseudo-pace". Infine, Podolyak ha affermato che "l'isteria russa 'parlate con noi' non importa a nessuno". (Kiu)