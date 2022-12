Algeria: a breve apertura di due banche algerine in Senegal e Mauritania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due banche algerine saranno aperte "nei prossimi giorni" in Senegal e in Mauritania. Lo ha reso noto il direttore generale Banca Estera d'Algeria, Lazhar Latrache, in dichiarazioni alla stampa. Tutte le procedure legali e amministrative sono state completate per aprire i due istituti di credito, approvati dalle autorità monetarie del Senegal e della Mauritania. Le due banche rappresenteranno quattro istituti di credito pubblici: la Banca Estera d'Algeria, la Banca Nazionale d'Algeria, Credito popolare dell'Algeria e la Banca dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale. Grazie alle due nuove banche, gli operatori economici algerini, privati e pubblici, potranno beneficiare delle agevolazioni necessarie nel campo dell'export e dei cambi, secondo quanto spiegato dal direttore generale. Latrache ha rivelato che la Banca Estera d'Algeria aprirà presto una filiale anche in Francia.(Ala)