Roma: Pedica (+Eu), dal 27 dicembre al via raccolta coperte per senzatetto

- "Più Europa Lazio organizzerà per il secondo anno a partire dal 27 dicembre una raccolta di coperte per i senzatetto che dormono al freddo per le strade della città. La raccolta durerà due settimane e le coperte saranno consegnate alla comunità del don Orione in via della Camilluccia. È quanto afferma in una nota Stefano Pedica segretario regionale di Più Europa e coordinatore dell'iniziativa Una coperta per scaldare il cuore. "È un gesto di solidarietà che ripeteremo ogni anno non solo nella Capitale ma in tutte le province del Lazio per portare un po' di calore a chi ne ha bisogno", conclude.(Com)