Sardegna: bimbo cagliaritano con grave insufficienza respiratoria, volo d'emergenza per salvarlo

- Volo d'emergenza in piena notte per un bambino cagliaritano di 9 anni con gravissima insufficienza respiratoria che aveva urgentemente bisogno di cure salvavita. La missione è stata effettuata da un equipaggio del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che intorno alle 23 è decollato dall’aeroporto militare di Ciampino alla volta di Cagliari per imbarcare il giovane paziente, la mamma e l’equipe medica. Il trasporto d’urgenza, era stato richiesto dalla Prefettura di Cagliari ed è decollato su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire questo tipo di emergenze. Il velivolo militare è atterrato intorno all’1.40 all’aeroporto di Bologna dove un’ ambulanza ha imbarcato il giovane paziente e lo ha immediatamente trasferito all’Ospedale Università di Padova per consentirgli di ricevere le terapie necessarie. (Rsc)