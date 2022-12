Kosovo: premier Kurti, barricate nel nord non resteranno a lungo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di governo ha anche parlato della richiesta della Serbia di inviare in Kosovo un contingente di mille militari. "Hanno fatto una richiesta alla Kfor, per quanto ne so, ora ovviamente è una richiesta irrealistica che parla più di loro che del nostro Paese, non c'è mai stato bisogno di soldati serbi nella Repubblica del Kosovo, c'è non è mai stato necessario per i soldati serbi nel XX secolo e nemmeno nel XIX, la loro richiesta ora mostra di più che sono rimasti nel XIX e XX secolo", ha aggiunto. "Con queste richieste, stanno mostrando a noi, che sappiamo bene chi sono, anche a coloro che hanno interrogativi su chi sono. Certo, la Nato sarà contraria, e capiscono anche molto bene che quei poveri soldati serbi, che affermano di portare nel nostro Paese, non hanno nessun posto dove venire in Kosovo", ha concluso Kurti. (Alt)