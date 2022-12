Kosovo-Serbia: Vucic, dichiarazione ambasciatore tedesco a Pristina è "pericolosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, la dichiarazione dell'ambasciatore tedesco a Pristina, Jorn Rohde, secondo cui le barricate erette dai serbi nel nord del Kosovo sono "illegali" e dovrebbero essere rimosse "il prima possibile, perché il Natale si avvicina", è da considerarsi "pericolosa". Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet", secondo cui lo stesso Vucic ha precisato che da quando Belgrado ha fatto richiesta per il ritorno delle sue truppe in Kosovo, "ha già ricevuto la risposta dalla Germania, ma non ancora dalla Kfor". Alla domanda se il dialogo è ancora una soluzione, il presidente serbo ha detto che "non c'è altra soluzione, è meglio parlare che andare in guerra". Anche la premier serba Ana Brnabic, ha definito "inaudita" e "preoccupante" la dichiarazione dell'ambasciatore tedesco a Pristina. Secondo la premier le affermazioni di Rohde sono "profondamente preoccupanti", perché "minacciano esplicitamente i serbi". (segue) (Seb)