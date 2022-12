Imprese: Tajani, internazionalizzare è essenziale per non delocalizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni e l’internazionalizzazione costituiscono lo strumento migliore per scoraggiare la delocalizzazione delle imprese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aprendo i lavori della seconda e ultima giornata della XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori, alla Farnesina. “La politica estera non è esclusiva della Farnesina. Noi vogliamo che il ruolo dell’Italia cresca e il governo ha il dovere di dare indicazioni precise e di vedere i suoi ministri lavorare nella stessa direzione. La politica estera si fa insieme. Abbiamo avviato una politica di diplomazia della crescita ed è nostro interesse lavorare per favorire non soltanto le esportazioni ma anche l’internazionalizzazione delle imprese, che sono lo strumento migliore per andare contro la delocalizzazione. Per questo dobbiamo lavorare in sinergia, ha detto Tajani. “Stiamo studiando una strategia, per esempio organizzando missioni per la crescita in vari Paesi del mondo per poter permettere all’Italia di contare di più attraverso le sue imprese. Bisogna favorire l’aggregazione delle Pmi sia per quanto riguarda le esportazioni sia per quanto riguarda l’internazionalizzazione”, ha aggiunto, annunciando che presto saranno organizzati due business forum a Pristina e Belgrado e saranno pianificate una serie di iniziative “per permettere all’Italia di contare di più”. (Res)