Ue: premier polacco Morawiecki, "Qatargate" è uno scandalo enorme

- Lo scandalo Qatar indebolisce l'autorevolezza delle istituzioni europee. Il premier polacco Mateusz Morawiecki in una intervista alla "Stampa" spiega che "il Parlamento europeo si presenta come il custode dello Stato di diritto, quindi dovrebbe essere un modello da seguire. Il caso del denaro del Qatar dato al vice capo del Parlamento europeo è uno scandalo enorme. Il deficit democratico di cui si parla da tempo nell'Ue si è trasformato in un 'deficit dello Stato di diritto'. L'Europarlamento deve chiarire la questione al più presto e in modo del tutto trasparente". "I cittadini - continua il primo ministro - hanno anche il diritto di sapere qual è la struttura del lobbismo nel Parlamento Europeo, chi e come contatta gli eurodeputati e da quali fonti provengono i loro compensi aggiuntivi. Il diritto europeo deve essere creato per conto e nell'interesse degli europei, non su richiesta di altri Paesi, organizzazioni o società", ha concluso Morawiecki.(Res)