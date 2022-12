Ucraina: premier polacco Morawiecki, Europa in pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è uno dei Paesi più esposti alla minaccia russa e tra poco ospiterà i Patriot offerti dalla Germania: "La Polonia aveva ragione sulla Russia fin dall'inizio - spiega il premier polacco Mateusz Morawiecki in una intervista alla "Stampa" - Abbiamo avvertito che le distorte ambizioni coloniali della Russia erano una minaccia immensa per i Paesi dell'Europa orientale e per l'Ue nel suo complesso. Dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare l'Ucraina, perché se Kiev cade, Mosca avrà campo libero per conquistare l'Europa": "Nel 2008, - racconta il primo ministro - quando la Russia invase la Georgia, l'allora presidente Lech Kaczynski parlò del piano del Cremlino per un assalto geopolitico al mondo: prima la Georgia, disse, poi l'Ucraina, poi gli Stati baltici e infine la Polonia. L'Europa deve essere preparata a questa eventualità e deve contrastare questi piani. Purtroppo, le reazioni di alcuni Paesi dell'Ue, soprattutto quelli che hanno i mezzi e le risorse per aiutare efficacemente l'Ucraina, sembrano essere troppo riluttanti". "Non a caso, - osserva Morawiecki - i Paesi che temono un'aggressione russa nel prossimo futuro, hanno iniziato a porsi una domanda inquietante: cosa faranno i Paesi occidentali se la Russia ci attacca? In Europa si è formata una comunità di Stati consapevoli della minaccia, una comunità di conoscenze e di esperienze spiacevoli. I Paesi dell'Europa centrale, orientale e della Scandinavia ricordano ancora il dominio russo. Nessuno di loro ha fretta di tornare nell'abbraccio di Mosca". (segue) (Res)