Ucraina: premier polacco Morawiecki, Europa in pericolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il resto del mondo fuori dall'Europa guarda al conflitto in Ucraina come a una guerra tra europei, che però genera ripercussioni globali: "In un mondo globalizzato non esistono conflitti locali. A seguito della guerra in Ucraina, i prezzi delle materie prime sono saliti alle stelle e le maggiori economie mondiali stanno assistendo a livelli di inflazione mai visti da anni. La minaccia di carestie e crisi umanitarie incombe nelle regioni dell'Africa e del Medio Oriente. È diventata anche un pretesto per aumentare l'attività cinese nella regione dello Stretto di Taiwan. La solidarietà con un'Ucraina invasa è un chiaro segnale al resto del mondo che qualsiasi azione aggressiva riceverà una seria resistenza. Per questo, non possiamo permetterci di essere indecisi": "L'Europa - conclude Morawiecki - dovrebbe creare circostanze tali per cui il ritiro sia l'unica opzione per il Cremlino. Saremmo certamente molto più vicini a questo punto se le sanzioni alla Russia fossero imposte in modo più rapido e se gli aiuti militari promessi arrivassero a Kiev". (Res)