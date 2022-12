Regno Unito: Brexit non ha incentivato gli affari per il 77 per cento delle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 77 per cento delle aziende del Regno Unito ritiene che l'accordo commerciale post Brexit fra il governo e l'Ue non ha favorito un'espansione delle attività negli ultimi due anni. È quanto emerso dal sondaggio della Camera di Commercio britannica (Bcc). I dati hanno evidenziato come il 56 per cento degli intervistati che commerciano con l'Ue hanno riscontrato problemi nel rispettare le nuove regole per l'esportazione di beni, mentre il 45 per cento ha segnalato problemi nel commercio di servizi. La direttrice generale della Bcc, Shevaun Haviland, ha dichiarato: "Alle aziende sembra di sbattere la testa contro un muro perché non è stato fatto nulla per aiutarle. Più a lungo i problemi attuali rimangono incontrollati e maggiore sarà il numero di commercianti dell'Ue che si rivolgeranno altrove. E ancora maggiori sono i danni". (Rel)