Sardegna: interventi Giunta regionale per 595 lavoratori licenziati collettivamente da 8 aziende

- In arrivo nuovi interventi in favore di 595 lavoratori e lavoratrici ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia, S&B Olmedo, Sittel e Unilever, destinatari di procedura di licenziamento collettivo. Lo ha deciso la Giunta regionale, nell’ultima seduta, su proposta dell’Assessore del Lavoro, Ada Lai. “Un intervento importante di politica attiva per il lavoro, che prevede l’impiego nei cantieri occupazionali - dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas - che permetterà di salvaguardare le professionalità e favorire il reinserimento nel mercato del lavoro, e nel contempo garantire il necessario sostegno al reddito dei nuclei familiari”. L’Assessorato del Lavoro ha già valutato la fattibilità dei progetti per l’attuazione di cantieri occupazionali, oltre che con la partecipazione degli Enti Locali territoriali, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti del sistema Regione e dei Consorzi industriali provinciali. (segue) (Rsc)