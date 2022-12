Ue: Ceccarelli (Eppo) su “Qatargate”, rendere obbligatorie regole per le attività di lobbying

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un problema di regole che disciplinano l'attività di lobbying, la trasparenza". Lo ha affermato al “Giornale Radio Rai” su Rai Radio1, Danilo Ceccarelli, vice procuratore della Procura europea (Eppo) che indaga l'ex vice presidente dell'europarlamento Eva Kaili - coinvolta nello scandalo “Qatargate” - per frode e malversazione dei fondi europei. "Il Parlamento europeo ha delle regole ma solo su base volontaria - prosegue il magistrato - rendere obbligatoria una serie di criteri e limiti di questo tipo di attività sarebbe di beneficio per tutti, anche per noi che facciamo le indagini con un quadro giuridico più chiaro", ha concluso Ceccarelli. La procura europea ha chiesto il ritiro dell'immunità parlamentare per Kaili.(Res)