Terrorismo: uccisi 5 combattenti dello Stato islamico a seguito di operazione aerea a nord (2)

- Nel frattempo, il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, ha dato nuove direttive alle forze di sicurezza irachene a fronte degli attentati terroristici che, nell’ultima settimana, hanno provocato la morte e il ferimento di civili e militari nelle regioni orientali di Kirkuk e Diyala. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa irachena “Ina”, nel corso di una riunione tenuta ieri alla presenza di alti leader della sicurezza e militari, Al Sudani ha affermato che “quanto accaduto non passerà senza che gli autori ricevano una punizione", e ha ordinato "ai comandanti militari di condurre una valutazione globale dei piani elaborati, per modificare le tattiche militari in modo da indebolire le capacità dello Stato islamico”. (segue) (Res)