Ue: Tajani su “Qatargate”, difendere istituzioni, mele marce vanno condannate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io difendo le istituzioni europee: le mele marce vanno condannate politicamente": lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “SkyTg24”. “Nell’ultima cena con Gesù e gli apostoli c’era anche Giuda, ma non è che tutti gli apostoli si erano venduti. Quindi dobbiamo distinguere la mela marcia dall’istituzioni, ci sono centinaia di parlamentari che fanno il loro lavoro. Non possiamo dire che l’istituzione è corrotta, sono corrotte alcune persone. Se non facciamo questa distinzione diamo in pasto al populismo di basso livello queste istituzioni”, ha detto Tajani. “Sta facendo benissimo la presidente dell’Europarlamento Metsola a tenere una linea della fermezza ma difendere anche l’istituzione del Parlamento”, ha detto Tajani.(Res)